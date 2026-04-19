Изборният ден в Пловдив-област приключи

Краят на изборния ден и посрещането на първите секции от Пловдив област в 17 РИК в Панаира по традиция посрещнаха с гайда и хоро.

"Целта е на хората да им стане леко и приятно преди дългата изборна нощ", каза председателят на РИК 17 Янко Радунчев.

Право на глас имаха 288 252 души. Те можеха упражнят вота си в 546 секции. От 17-те общини в 17 МИР, най-високата избирателна активност е в община Лъки, а най-ниска е активността в община "Родопи".