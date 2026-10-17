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Изписват Папа Лъв XIV от болница

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изписват папа лъв xiv болница
Снимка: БТА
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Папа Лъв Четиринадесети ще бъде изписан от болницата "Джемели" в Рим в ранния следобед днес - четири дни след като беше опериран от рак на белия дроб, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на Ватикана.

Вчера лекарите съобщиха, че Светият отец показва признаци на трайно подобрение.

Първата публична поява на папата, след като бъде изписан от болница, е очаквана утре, когато се очаква той да отслужи традиционната молитва "Ангел Господен" от прозореца над площад "Свети Петър" във Ватикана - една седмица след като обяви в неделя пред събралото се множество, че в белия му дроб е открит възел.

При хирургическа операция на 13 октомври бе отстранен долният дял на десния бял дроб на Светия отец, след като лекарите установиха наличието на предполагаем раков възел, припомня АП. Операцията потвърди, че той страда от аденокарцином, който е най-разпространеният вид рак на белия дроб.

Лекарите все още чакат резултатите от изследванията за установяване на точния молекулярен и генетичен профил на рака, дали той се е разпространил извън премахнатата част на дроба и дали ще е необходимо допълнително лечение.

#белодробна операция #папа Лъв XIV #изписване #болница

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