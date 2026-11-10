Иззеха желирани бонбони с канабиноиди при акция на полицията в Казичене

Желирани бонбони съдържащи наркотични вещества са иззети при спецакция на Осмо РУ СДВР. Акцията е проведена на 5 ноември в с. Казичене. Това съобщиха от СДВР.

На място бил установен 33-годишен мъж, известен на органите на МВР. По време на проверката са намерени и иззети 15 опаковки съдържащи по 10 грама желирани бонбони във формата на мечета с кафява субстанция. По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

От изготвената експертна справка става ясно, че иззетите вещества са 278 грама канабиноиди. Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура, на 33-годишния мъж е повдигнато обвинение, наложена му е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Малко по-късно същия ден в ж.к. „Дружба“ служители на Осмо РУ СДВР спрели за проверка 24-годишен мъж. В хода на проверката са намерени и иззети пликче със зелена растителна маса, друго пликче с 13 по-малки опаковки с прахообразно вещество и полиетиленов плик с 10 по-малки опаковки, съдържащи вещество с кристалообразна структура.

Последвали процесуално-следствени действия на адрес в столичния квартал „Левски Г“, където били открити и иззети още полиетиленово пликче със зелена растителна маса и гриндер. Общото количество на иззетите наркотици е около 15 грама. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно.

Събраните материали са докладвани на Софийска градска прокуратура, на задържания е повдигнато обвинение за извършеното престъпление, наложена му е мярка „задържане под стража“ за срок до 72 часа.