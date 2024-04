Джабари Паркър поведе Барселона до равенството в плейофната серията срещу Олимпиакос в Евролигата

Барселона изкова първи триумф в плейофите на Евролигата. Селекцията на Роджър Гримау матира Олимпиакос със 77:69 във втората четвъртфинална среща, изиграна в "Палау Блауграна". Двата отбора сътвориха мач, изпълнен с немалко доза драма, но във финалните акорди испанците намериха пътя към ценния успех и същевременно направиха така, че баскетболистите на Йоргос Барцокас да допуснат първа грешка в Топ 8.

Интригата присъстваше трайно в откриващите минути. Джабари Паркър и Николас Лапровитола комбинираха своите усилия в атака, докато от другата страна Алек Питърс бе човекът с горещата ръка. Уили Ернангомес удари рамо в офанзивен план на първите двама, а впоследствие Паркър се развихри и предостави възможността на испанците да се радват на актив от 13 точки в края на встъпителния период.

Проблясъци на Шакил МакКисик и Моузес Райт позволиха на гостите да покажат признаци на живот в началото на следващата десетка. Ян Весели се зае със задачата да неутрализира въпросните двама и собственоръчно се погрижи каталунците да се оттеглят при 43:37 в съблекалнята.

Присъствието на Паркър се оказа движещата сила за „блаугранас“, които в хода на третата част се устремиха към достигането на двуцифрена преднина. Найджъл Уилямс-Гос, Томас Уолкъп и Питърс имаха други планове, като те бяха материализирани в пълен обрат за гърците, но Ернангомес имаше последната дума и издейства 3-точков аванс след 30 минути игрово време.

„Лос кулес“ нанесоха бърз удар в откриващите моменти на заключителната четвърт, тъй като се добраха до по-прилично предимство, изградено основно от Алекс Абринес, Рокас Йокубайтис и Паркър. Пореден щурм, дело на Филип Петрушев и Питърс, даде да се разбере, че „червено-белите“ не са готови да развеят бялото знаме. Все пак неуморимият Паркър продължи да присъства в кошмарите на гръцката защита и позволи на действащия шампион в Лига Ендеса да удържи победата в края.

