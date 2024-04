Джейлън Брънсън сътвори истинско шоу във Филаделфия. Ню Йорк Никс е на една победа от втория кръг на плейофите в Източната конференция на НБА

Ню Йорк Никс победи Филаделфия Севънтисиксърс с 97:92 в четвъртия мач помежду им от плейофната серия в Източната конференция на НБА в "Уелс Фарго Център", за да поведат с 3:1 двубоя. Така нюйоркчани са на една победа от втория кръг на плейофите. Ключов за победата бе пойнт гардът на Никс Джейлън Брънсън, който наниза 47 точки - личен и организационен рекорд в плейофен двубой и добави десет асистенции.

Двата отбора си разменяха кошове в самото начало, продължавайки тендецията от предишните двубои за равностойнство. При 15:13 домакините направиха серия от 12:2, което бе достатъчно да затворят първата част с 27:17. Джейлън Брънсън показа обичайното си ниво, след слабите първи мачове, вкарвайки 12 от 17 точки за гостите.

Coming off 50 in Game 3...



Embiid knocks the turnaround for 10 in the 1st quarter of Game 4



NYK-PHI on ABC pic.twitter.com/jSzASLumoj — NBA (@NBA) April 28, 2024

Никс започнаха ударно втората четвърт, стигайки до равенство при 29:29. Двата отбора си размениха предимството на няколко пъти до края на четвъртта, но Севънтисиксърс успяха да дръпнат с кош на Тайрийз Макси и тройка на Кайл Лаури, за да затворят първото полувреме с 49:47.

A wild Knicks defensive sequence leads to the Deuce McBride triple!



NYK-PHI on ABC pic.twitter.com/25WnrGUPh3 — NBA (@NBA) April 28, 2024

Домакините започнаха третата четвърт с десет поредни точки, което отново им даде комфортен аванс. Макси, както и звездата на Севънтисиксърс Джоел Ембийд бяха ключови за добрата им игра. Гостите обаче отново показаха геройска борбеност и за първи път поведоха в края на някоя от частите със 77:76, благодарение на поредица от тройки на Донте ДиВинченцо и Джейлън Брънсън, който отбеляза своята 38-ма точка, за да завърши четвъртта.

JALEN BRUNSON AND-1



He's got 38 PTS, 10 AST as the Knicks take a 1 point lead into the 4th!



Game 4 on ABC pic.twitter.com/CDYL4raQ8Z — NBA (@NBA) April 28, 2024

Никс започнаха частта без звездният им пойнт гард, който контузи коляното си в сблъсък с Кели Убре-младши. Брънсън все пак се завърна на паркета, за да помогне на отбора си да удържи преднината си. Последната четвърт бе най-слабо резултатната от всички, като и двата отбора показаха добра защита.

Precious Achiuwa with the clutch block to force a shot clock violation!



Knicks lead 92-89 with less than 3 minutes to play on ABC pic.twitter.com/g1BkTo9zmJ — NBA (@NBA) April 28, 2024

Победителят обаче можеше да е един и това бе Ню Йорк Никс, воден от звездният им пойнт гард, който завърши двубоя с 47 точки. Нюйоркчани успяха да затворят двубоя с 97:92.

За гостите в днешния мач Оу Джи Ануноби също отбеляза дабъл-дабъл.

Джоел Ембийд и Тайрийз Макси вкараха общо 50 точки за Севънтисиксърс, а Кели Убре-младши добави 19.

Следващият и евентуално последен двубой между двата отбора ще се играе в "Мадисън Скуер Гарден" на 1 май.

