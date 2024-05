Джокович записа победа №1100 навръх 37-ия си рожден ден

Новак Джокович отпразнува по възможно най-добрия начин своя 37-ми рожден ден. Световният №1 записа победа №1100 в професионалния тур (повече имат само Джими Конърс - 1274 и Роджър Федерер - 1251), след като се наложи с 6:3, 6:3 над Яник Ханфман (Германия) в среща от втория кръг на АТР 250 турнира на червени кортове в Женева.



След последната точка привържениците на трибуните в един глас запяха „Честит рожден ден“ в чест на рекордьора по спечелени титли от Големия шлем.

Сърбинът все още няма спечелена титла от началото на сезона, но срещу Ханфман показа, че започва да намира желаната от него форма в навечерието на най-важния турнир на клей за сезона – „Ролан Гарос“ (започва в неделя).

При 5:3 в първия сет двубоят беше прекъснат за около час заради дъжд. След подновяването на играта световният №1 подпечата успеха си в първата част. Във втората Ханфман поведе с 3:0 гейма, но следващите 6 бяха на сметката на Джокович.



На четвъртфиналите сърбинът ще срещне участващия с „уайлд кард“ Денис Шаповалов или шестия поставен Талон Грийкспоор.





Novak Djokovic received a birthday cake in Geneva on his birthday.



The crowd sang happy birthday to him.



He shared some with the ball kids and other people around the court



Happy birthday, legend.



