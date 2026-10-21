Кабинетът обсъжда средства за компенсации за неприети в ясла деца

Правителството ще обсъди промени в Закона за публичните финанси и допълнителни трансфери за компенсиране на разходите на родители на деца, неприети в общински ясли. Точката е заложена в предварителния дневен ред на заседанието на Министерския съвет.



Кабинетът ще обсъди отпускане на допълнителни средства за подготовката и произвеждането на парламентарните избори от 19 април 2026 г., допълнителни разходи по бюджетите на редица министерства.

Правителството ще обсъди и определянето на дейностите в мирно време, при които военни въздухоплавателни средства могат да бъдат използвани от Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.