КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Кабинетът "Радев" ще положи клетва в парламента

Кабинетът "Радев" ще положи клетва в парламента
Народното събрание ще избере днес 107-то българско правителство, а след това кабинетът „Радев“ ще положи клетва пред депутатите. Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание „Прогресивна България“.

Вчера президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от „Прогресивна България“.Радев го върна изпълнен и представи състава на кабинета. В него ще има четирима вицепремиери и 18 министри.

Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев.

За вицепремиери и министри са посочени Гълъб Донев и Александър Пулев, съответното те ще оглавят финансите и министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Другите двама заместник министър-председатели са – Иво Христов и Атанас Пеканов.

Вътрешното министерство ще се ръководи от Иван Демерджиев, отбраната от Димитър Стоянов. За външен министър е предложена Велислава Петрова-Чамова. Министър на правосъдието се очаква да бъде Николай Найденов.

Начело на социалното министерство ще застане Наталия Ефремова. За поста на министър на образованието и науката е номиниран проф. Георги Вълчев. Катя Ивкова ще бъде министър на здравеопазването. Министър на транспорта и съобщенията ще е Георги Пеев.

Министерството на регионалното развитие ще поеме Иван Шишков, енергетиката - Ива Петрова. Министър на транспорта ще бъде Георги Пеев, а Пламен Абровски е номинацията за министър на земеделието.

С управлението на околната среда и водите ще се заеме Росица Карамфилова – Благова.Евтим Милошев е е предложен за министър на културата. Илин Димитров ще поеме министерството на туризма. Новият спортен министър ще бъде Енчо Керязов.

След клетвата в парламента, кабинетът „Радев“ ще приеме властта от служебното правителство в Министерския съвет. След това предаване на властта ще има и във всяко от министерствата

#кабинетът "Радев" #52-рото Народно събрание #Министерски съвет

