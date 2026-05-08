Примирие в навечерието на Деня на победата: Украинският преговарящ Рустем Умеров е в Маями

Кметът на Москва съобщи, че 20 дрона, насочени към руската столица, са били унищожени след полунощ. Тогава влезе в сила обявеното от Русия едностранно прекратяване на огъня срещу Украйна на 8 и 9 май по случай отбелязването на Деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война.



Руската страна повтори заплахата си, че ще отговори с масирана атака срещу центъра на Киев, ако Украйна се опита да попречи на тържествата в Москва. Главният украински преговарящ Рустем Умеров пристигна снощи в Маями. Очаква се той да обсъди с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър размяната на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на войната.

Според "Файненшъл Таймс" европейските лидери подготвят евентуални преговори с руския президент Владимир Путин.