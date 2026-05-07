Българският павилион във Венеция: Откриват проекта „Федерация на минорните практики“

Във Венеция тази вечер откриват българския павилион на престижния международен форум за съвременно изкуство.

„Федерация на минорните практики“ е проектът, избран да представи България на 61-вото издание на Венецианското биенале. Куратор на проекта е Мартина Йорданова, а комисар на българския павилион е Десислава Димова.

Четирите художнички – Райна Тенева, Венета Андрова, Марияна Обантова и Гери Георгиева – работят основно във видеоизкуството и са представени с четири свои видеотворби. Повечето от тях са създадени специално за проекта „Федерация на минорните практики“ и за Венеция. Обединява ги идеята за грижа към това, което оставяме след себе си, за света, в който живеем, както и теми като екология, съвместен живот и съпричастност.

Очакванията към всяко участие във Венеция са големи, а напрежението – също. Много публика, силен интерес от професионалисти и критици – това е средата, в която проектът ще бъде представен.

„Идеите на художничките и на кураторката намират своя отзвук и разбиране в една изключително наситена среда, каквато е Венеция по време на биеналето“, посочват организаторите.

Надеждите са българският павилион да привлече вниманието както на широката публика, така и на критиката. Венецианското биенале продължава до 22 ноември.

