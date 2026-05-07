България в очакване на историческия старт на Джиро д'Италия

По-малко от 24 часа остават до началото на едно от най-големите колоездачни събития в света Джиро д'Италия, което за първи път в историята си ще стартира от България. Всички градове по трасето вече са в пълна готовност да посрещнат надпреварата, която ще премине през страната ни в три етапа с обща дължина от 541 километра.

Първият етап стартира на 8 май в 14:00 часа от Несебър в посока Бургас, като три часа по-рано маршрутът ще бъде затворен за движение. Ден по-късно колоната ще се придвижи от Бургас до Велико Търново, а на 10 май от 13:00 часа ще започне третият етап от Пловдив до София.

В столицата се очакват сериозни промени в организацията на движението. Националният координатор на събитието Димитър Петров обясни, че са предприети мерки, за да могат възможно най-много хора да станат част от атмосферата:



"Ще поставим пет големи екрана по протежението на „Цариградско шосе“, за да могат зрителите да проследят състезанието на живо. Публиката ще бъде разположена в платното в посока Пловдив, както и по бул. „Цар Освободител“ – до жълтите павета пред сградата на Народното събрание. Предстои сериозна реорганизация на движението, като голяма част от центъра на София ще бъде затворена още от 9 май.“

Градовете домакини вече са в празнична атмосфера. В Бургас ключови места, спирки на градския транспорт и обществени пространства са преобразени в розово - емблематичния цвят на обиколката. Заместник-кметът Манол Тодоров подчерта мащаба на подготовката:

"Брандирахме десетки централни спирки и автобуси на градския транспорт, а в града ще има множество инсталации и флашмоб събития. Още на входа на Бургас сме подготвили специална композиция от 109 розови фламинга. Убедени сме, че това ще бъде историческо събитие за града.“

В Пловдив вниманието привлича мащабна реплика на трофея на Джиро д'Италия, изработена специално за събитието. Един от авторите ѝ Димитър Митков разкри подробности за процеса:



"Създаването на тази спирала е изключително сложен процес. Всичко започва с компютърно моделиране, след което различни екипи поемат отделните етапи – от разкрояването до фината обработка.“, подчерта той

Неговата колежка Недялка Митова допълни символиката на проекта:

"Спиралата олицетворява самата обиколка – непрекъснатото движение на състезателите и пътя, който Giro d’Italia изминава през годините.“

За Велико Търново събитието също е сред най-мащабните, провеждани в града. Заместник-кметът Георги Недев подчерта:

"Градът ни е хълмист и с по-тесни улици, което прави организацията по-сложна, но сме предвидили достатъчно места за паркиране. Очакваме сериозен интерес, а Царевец ще бъде осветен в розово през трите дни.“

В надпреварата ще участват над 180 колоездачи от повече от 20 държави, разпределени в 23 отбора. Министърът на спорта Димитър Илиев подчерта значението на събитието за страната:

"Колоезденето е спорт, който изгражда както физически, така и психически. Вярвам, че това събитие ще вдъхнови много млади хора да се насочат към него. Маршрутите са подбрани така, че да покажат едни от най-красивите места в България.“

Очаква се над 700 милиона зрители по света да проследят старта на Джиро д'Италия, а Българска национална телевизия ще излъчи и трите етапа на живо, с над 15 часа специални студиа и преки включвания от всички градове по трасето.

Подробности вижте във видеото!