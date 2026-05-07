Национална програма по профилактика: От есента ще има безплатни противогрипни ваксини за деца

Всички деца до 7-годишна възраст ще получават безплатни противогрипни ваксини, е решило служебното правителство на последното си заседание. Здравният министър Михаил Околийски съобщи, че това е надграждане на превенцията срещу грипни заболявания.

Безплатни ваксини освен за най-малките ще има и за децата от 7 до 17 години, но само за тези, които страдат от хронични заболявания. Целта на ваксинационната програма е да се ограничат грипните заболявания.

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „Знаете, че има такава програма за възрастните хора над 65 години и всъщност с въвеждането на тази възможност за ваксиниране ние добавяме така нужната превенция на грипните заболявания, така че децата да не разболяват от своя страна техните баби и дядовци, родители, които да трябва да ползват болнични, да влизат в лечебни заведения и да харчат обществен ресурс без нужда.“

Според доц. Околийски около 17% от децата до 7 години се очаква да получат безплатна противогрипна ваксина, както и около 10 000 деца с хронични заболявания между 7 и 17 години. Не беше уточнен критерият, по който ще се предоставят ваксини на хронично болните.

Служебният здравен министър коментира още, че едва днес е взето решение как да се финансира обработката срещу комари след проблемите, до които доведе некоректно подготвена от предшественика му обществена поръчка. Като приоритет е определена работата в крайдунавския район.

По отношение на това дали обработката срещу комари не е прекалено закъсняла – според експерти тя е трябвало да започне още през март, а вече сме в средата на месец май – и какъв ще бъде ефектът, дали няма да бъдат напразно изразходвани средства, Михаил Околийски коментира:

Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването: „Тези интервенции са леко закъснели. Това се дължи на закъснялата обществена поръчка и изобщо на методиката, по която тя е съставена, и то по начин, който не е законосъобразен.“

Според Околийски целта в момента е да се намали ефектът от размножаването на комарите и по този начин поне частично да се помогне на хората.





