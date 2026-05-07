Кой е Румен Радев – номиниран за министър-председател
Тържествен концерт по случай 115 години от създаването на Съюз на народните читалища

Алекс Христов от Алекс Христов
Илияна Йотова: Миналото е славно, но днес трябва да мислим как да продължим

Снимка: БТА
Тържествен концерт по случай 115 години от създаването на Съюз на народните читалища се проведе тази вечер в Театър „Сълза и смях“.

Събитието е част от националните чествания на 170-годишнината на общонародното читалищно дело, които се провеждат под патронажа на Илияна Йотова. Държавният глава подчерта необходимостта от развитие на читалищната дейност.

Президентът изрази надежда новото правителство да има като свой приоритет културата, духовността, самочувствието и българската идентичност, за които президентската институция се е борила през последните 9 години.

Йотова изтъкна и сериозните предизвикателства пред българските читалища, сред които хроничното недофинансиране и липсата на специална политика в тази посока. Тя посочи и необходимостта от подобряване на статута на читалищния деец, който влага сърце и душа в работата си, но трябва да бъде мотивиран и да познава новите технологии, за да привлича интереса на младите хора

Илияна Йотова, президент на Република България: „Без българското православие, без духовността и вярата, без училището и читалището нямаше как да го има Българското възраждане, нито българската националноосвободителна революция, нито щяхме да дочакаме Освобождението на народа след пет века робство. Миналото е славно, но днес трябва да мислим как да продължим с тази българска светиня. Тя не е музеен експонат, а нещо много повече. Тя е нашата стратегия за бъдещето.“

Заради значимия му принос към развитието на българската култура и духовност, за неговата дългогодишна дейност като председател на Съюза на народните читалища, както и за последователните му усилия в съхраняването и утвърждаването на културно-просветните традиции и националната идентичност на българския народ Илияна Йотова отличи проф. д-р Николай Дойнов с плакет „Св. св. Кирил и Методий“ на президента на Република България.

