Променливо време с валежи и гръмотевични бури на места

В близките дни времето ще бъде много променливо. Ще има и слънчеви часове, но и много валежи, придружени в някои райони от гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури слабо ще се понижат и в последния ден от работната седмица ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 21°, по Черноморието – от 15° до 18°.

След слънчевото начало на деня в по-голямата част от страната, в часовете след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа слаб до умерен югоизточен, в западната половина от страната – северозападен вятър.

В планините ще много ветровито, с временно силен северозападен вятър. И там, също в следобедните часове, ще има валежи от дъжд и гръмотевици.

Слънчево ще бъде почти навсякъде в Западна и Централна Европа. Интензивни валежи и гръмотевици ще има в северните части от Пиринеите. Дъжд ще вали и на Британските острови. Проливни валежи ще има в много райони от Източна Европа, включително и на Балканите. Значителни количества се очакват в Албания и Западна Гърция.

Валежи, на места придружени с гръмотевична дейност, ще има у нас и през почивните дни, главно в следобедните и нощните часове, в събота отново главно в в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но условията за валежи гръмотевици и градушки остават. Температурите ще останат без съществена промяна до вторник, когато максималните слабо ще се повишат.