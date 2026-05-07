В навечерието на 9 май: Размяна на удари и реплики между Украйна и Русия

Главният преговарящ на Киев Рустем Умеров пристигна в Маями за серия от срещи с американски представители по войната в Украйна. Умеров трябва да обсъди евентуална размяна на военнопленници с Русия и засилване на дипломатическите усилия за край на конфликта.

Украинският лидер Володимир Зеленски предупреди лидерите на страни, близки до Русия, да не присъстват на парада на 9 май в Москва. Зеленски припомни, че Украйна е предложила примирие с начало от 6 май и е била готова да гарантира пълно „затишие“, но вместо това е получила нови удари и заплахи от Русия.

От Кремъл повториха, че обявяват едностранно прекратяване на огъня за 8 и 9 май. Москва предупреди чуждестранните посолства в Киев да имат готовност за евакуация заради възможен ответен руски удар, в случай че Украйна се опита да попречи на тържествата за 9 май.