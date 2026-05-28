България почете Уилям Гладстон заради заслугите му за българската свобода и независимост

По инициатива на Българското посолство в Лондон бе организирана церемония по полагане на венец в чест на 128 години от кончината на британския министър-председател Уилям Гладстон и 150 години от Априлското въстание. Гладстон остава в историята като най-видният британски политик, издигнал силен глас в защита на българската кауза за свобода и независимост.

Чрез своя памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос“ Уилям Гладстон привлича общественото внимание към страданията на българския народ. Усилията му допринасят за оформянето на дипломатическата среда в Европа. Поради тази причина в България Гладстон е помнен като непоколебим защитник на справедливостта и човешкото достойнство.

Снимки: Посолството на Република България във Великобритания

На събитието присъстваха праправнукът му Франсис Гладстон и други наследници, Джеймс Асер – председател на Групата за приятелство с България в Британския парламент, Джон Брисби – председател на организацията „Приятели на България“, д-р Стоян Радков – изследовател на Гладстон, представители на Общинския съвет на Уестминстър и българската общност. Венец бе положен и от почетния общински съветник Анжела Харви, бивш кмет на община Уестминстър.