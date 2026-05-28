БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на...
Чете се за: 01:27 мин.
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

България почете Уилям Гладстон заради заслугите му за българската свобода и независимост

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Запази

Навършват се 128 години от кончината на британският министър-председател

българия почете уилям гладстон заради заслугите българската свобода независимост
Слушай новината

По инициатива на Българското посолство в Лондон бе организирана церемония по полагане на венец в чест на 128 години от кончината на британския министър-председател Уилям Гладстон и 150 години от Априлското въстание. Гладстон остава в историята като най-видният британски политик, издигнал силен глас в защита на българската кауза за свобода и независимост.

Чрез своя памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос“ Уилям Гладстон привлича общественото внимание към страданията на българския народ. Усилията му допринасят за оформянето на дипломатическата среда в Европа. Поради тази причина в България Гладстон е помнен като непоколебим защитник на справедливостта и човешкото достойнство.

Снимки: Посолството на Република България във Великобритания

На събитието присъстваха праправнукът му Франсис Гладстон и други наследници, Джеймс Асер – председател на Групата за приятелство с България в Британския парламент, Джон Брисби – председател на организацията „Приятели на България“, д-р Стоян Радков – изследовател на Гладстон, представители на Общинския съвет на Уестминстър и българската общност. Венец бе положен и от почетния общински съветник Анжела Харви, бивш кмет на община Уестминстър.

#българска свобода #заслуга #почита #Уилям Гладстон #независимост #България

Последвайте ни

ТОП 24

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
4
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
5
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Жълт код за силен вятър, проливни валежи и опасност от градушки в четвъртък
6
Жълт код за силен вятър, проливни валежи и опасност от градушки в...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: По света

Украйна купува от Швеция изтребители Gripen
Украйна купува от Швеция изтребители Gripen
САЩ и Иран са постигнали сделка САЩ и Иран са постигнали сделка
Чете се за: 02:55 мин.
Парламентът на Франция премахна законите за робовладелство Парламентът на Франция премахна законите за робовладелство
Чете се за: 00:45 мин.
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
Чете се за: 05:22 мин.
Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година Откриха над 1120 непознати видове в океана само през последната година
Чете се за: 01:55 мин.
Преговорите за мир между Украйна и Русия – основна тема на неформалната среща на външните министри от ЕС в Кипър Преговорите за мир между Украйна и Русия – основна тема на неформалната среща на външните министри от ЕС в Кипър
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 05:22 мин.
По света
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
САЩ и Иран са постигнали сделка
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ