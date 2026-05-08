Валежи, гръмотевични бури и локални градушки в близките дни

В петък, след слънчевото начало на деня по-голямата част от страната, в часовете след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Ще духа слаб до умерен югоизточен, в западната половина от страната – северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 10°, а максималните - между 21° и 26°, в София – около 21°.

По Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13° - 14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е значителна, но главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните – между 20° и 25°.

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще е значителна, остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Дневните температури ще се повишават и във вторник максималните ще са между 23° и 28°.