Тест за примирието в Близкия изток: САЩ и Иран си размениха огън в Ормузкия проток

Съединените щати и Иран си размениха огън в Ормузкия проток. Това е най-сериозното досега изпитание за примирието, което трае вече месец. Според американския президент Доналд Тръмп, то остава в сила.

Тръмп заяви, че три разрушителя на американския военноморски флот са преминали през Ормузкия проток докато са били обстрелвани. Централното командване уточни, че при атаките си Иран е използвал ракети, дронове и малки плавателни съдове. Иранските военни заявиха, че Съединените щати са нарушили примирието като са нанесли удари по два кораба, влизащи в Ормузкия проток, и са извършили удари на иранска територия. Според американските военни, те са отвърнали на иранските атаки. Иран заяви, че ситуацията се е нормализирала. Съединените щати също казаха, че не желаят ескалация. Вашингтон очаква отговора на Иран на предложението на Съединените щати за прекратяване на конфликта.