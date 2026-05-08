По-високи цени на таксиметровите услуги - с колко повече ще плащат в Бургаско?

Част от таксиметровите шофьори в Бургас вече повишиха тарифите си и возят на максимално допустимата цена от 0,92 евро на километър. Очаква се до края на май, малко преди активния летен сезон, и останалите превозвачи да направят същото. От бранша обясняват поскъпването с по-високите цени на горивата и нарасналите разходи по поддръжката на автомобилите.

Председателят на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи Снежана Никова заяви, че половината автомобили в Бургас вече работят с новите тарифи. По думите ѝ клиентите вече плащат по 92 цента на километър. Никова подчерта, че поскъпването не е продиктувано основно от цените на горивата.

„Горивата при нас са най-малкият проблем за вдигане на цените. При нас са вдигнати застраховки, пак и отново са вдигнати цените на услугите в сервизите, които само при обслужване на кола има 70% завишение. Да не говорим, ако някоя кола се развали и трябва да се ремонтира“, обясни Снежана Никова.

Част от клиентите определиха увеличението като очаквано, но други признаха, че по-високите цени вече влияят сериозно на семейния бюджет.

