Забележителен юбилей: Сър Дейвид Атънбъро навършва 100 години

Легендарният природозащитник и автор на филми за дивата природа Сър Дейвид Атънбъро празнува днес своя 100-годишен юбилей.



Атънбъро - по образование е геолог и зоолог - започва да снима документални филми за Би Би Си през 50-те години. Поредицата му "Животът на Земята" създадена през 1979 година е гледана от над 500 милиона души по целия свят.

От 2006 година насам, той става и водещ глас срещу промените в климата. Последният му филм за дивите животни в Лондон беше излъчен по-рано тази година.щ Великобритания отбелязва стогодишнината със седмица на специални програми по Би Би Си, и концерт в "Роял Албърт Хол".