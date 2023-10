Кълъмбъс победи Калгари в мач от НХЛ

Кълъмбъс Блу Джакетс се наложи с 3:1 срещу гостуващия Калгари Флеймс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада.

Джъстин Данфорт и Зак Веренски събраха по един гол и една асистенция, а вратарят Спенсър Мартин направи 36 спасявания за успеха. Шон Курали също отбеляза за Блу Джакетс.

Елиас Линдхолм бе точен за Флеймс, докато вратарят Якоб Маркстрьом спря 26 изстрела.

