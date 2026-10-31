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Карлос Алкарас и Алекс де Минор се класираха за финала на турнира във Виена

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Спорт
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Испанецът спечели полуфинала с Даниил Медведев, докато австралиецът се наложи над Александър Зверев.

Карлос Алкарас
Снимка: БТА

Испанецът Карлос Алкарас и австралиецът Алекс де Минор ще играят за титлата на турнира от сериите ATP 500 във Виена.

Поставеният под №2 в схемата Алкарас победи в първия полуфинал от програмата руснака Даниил Медведев с 5:4, 7:6(2).

В началото и на двата сета Алкарас реализираше пробив, но след това Медведев успяваше да го върне. В първия сет обаче испанецът направи и още един пробив, с който оформи резултата от 6:4.

Във втория сет Алкарас не успя да спечели за втори път подаването на съперника си и така двамата бивши водачи в световната ранглиста трябваше да изиграят тайбрек. В него предимството бе изцяло на страната Алкарас, който се наложи със 7:2 точки.

Изненада имаше в другия полуфинал, в който петият в схемата Де Минор победи с 6:4, 1:6, 7:6(4) водача Александър Зверев.

Австралиецът, който до момента имаше само четири победи в 13 мача срещу Зверев, стигна до осем възможности за пробив в първия сет, но реализира само една от тях. Това обаче му бе достатъчно, за да поведе в резултата.

Зверев, който от понеделник ще оглави световната ранглиста, показа различно лице във втория сет, в който поведе с 5:0 гейма и не даде нищо повече от един почетен гейм на Де Минор.

В решителния трети сет и двамата тенисисти взимаха подаванията си без големи затруднения. В тайбрека, който трябваше да определи победителя, Де Минор успя да поведе с 4:1 точки. Той достигна до четири мачбола при 6:2 и макар Зверев да спаси първите два от тях, при третата възможност Де Минор затвори срещата.

#Карлос Алкарас #Алекс Де Минор

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