Карлос Алкарас се класира за финала в Рио де Женейро след обрат

Карлос Алкарас победи Николас Хари с 6:7(2), 7:5, 6:0 в полуфинален мач от тенис турнира в Рио де Жанейро (Бразилия) с награден фонд 2 милиона долара.

Чилиецът поведе с 3:0 гейма, но вторият в световната ранглиста възобнови равенството и изпрати първия сет в тайбрек. Там 27-годишният Хари бе далеч по-убедителен и затвори частта с първия си сетбол.

Във втората част равенството се запази до 5:5, след което испанецът не загуби нито една точка и изравни сетовете. Водачът в схемата на турнира загуби едва 9 разигравания в третата част и заслужено се поздрави с победата с първия си мачбол след 2 часа и 43 минути игра.

The Golden Swing double stays alive @carlosalcaraz overcomes Jarry 6-7(2) 7-5 6-0 to advance into the final in Rio!#RioOpen pic.twitter.com/d7g2McOfV4