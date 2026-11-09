Карлос Висенс е новият треньор на Олимпик Лион

Испанецът Карлос Висенс е назначен за старши треньор на елитния френски отбор Олимпик Лион, съобщи пресслужбата на френския клуб. Договорът на 43-годишния специалист е до юни 2028 г.

„Ръководството избра Карлос Висенс, чийто подход към играта, взискателният характер и вниманието към развитието на играчите са напълно съвместими с посоката, която клубът е избрал“, се казва в изявление на Лион.

Висенс заменя Пауло Фонсека, който напусна клуба миналата седмица, за да поеме треньорския пост в Спортинг Лисабон.

Последната работа на Висенс беше в Брага. Той напусна португалския клуб през октомври след 15 месеца начело. Под негово ръководство отборът достигна до полуфиналите на Лига Европа през сезон 2025/26, като по пътя си отстрани и Левски София.

От 2021 до 2025 г. Висенс беше част от треньорския щаб на Хосеп Гуардиола в Манчестър Сити.

След 10 кръга от френското първенство Лион е на пето място. Отборът е 13-ти в общото класиране на Лига Европа.