Каролайн Доулхайд и Мария Сакари ще спорят за титлата на турнира в Гуадалахара

Заемащата 47-а позиция в световната ранглиста Каролайн Доулхайд се класира за първия си финал на тенис турнир на женската професионална тенис асоциация. 25-годишната американка надигра сънародничката си София Кенин на полуфиналите на надпреварата от сериите 1000 в Гуадалахара, Мексико. Тя се наложи над шампионката от Australian open от 2020 г. с 7-5, 6-3.

Call it a COMEBACK ‍️



Caroline Dolehide rallies from an early break down to bag the first set 7-5 against Kenin! #GDLOpenAKRON pic.twitter.com/aPeLHOF0ql