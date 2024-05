Яник Ханфман развали потенциалния сблъсък между Новак Джокович и Анди Мъри

Няма да има двубой между настоящия номер 1 в тениса Новак Джокович и бившия такъв Анди Мъри във втория кръг на турнира ATP в Женева с награден фонд 579 320 евро, след като шотландецът отстъпи на старта на германеца Яник Ханфман със 7:5, 6:2.

Мачът започна в понеделник, но бе прекъснат заради буря в швейцарския град, като Ханфман водеше със 7:5, 4:1 и му трябваха само 10 минути във вторник, за да си осигури победата. Така германецът, който е номер 85 в света, ще се изправи срещу сърбина Джокович.

No panic Yannick ‍@YannickHanfmann defeats Andy Murray 7-5 6-2 to become the first German to defeat him on clay since Kohlschreiber in 2010 #ATPGVA pic.twitter.com/oRelLD3pKU