Александър Донски и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира в София

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Тандемът победи Александър Василев и Виктор Киров в изцяло български мач.

Александър Донски Пьотр Нестеров
Снимка: БТА
Александър Донски и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Поставените под №3 в схемата победиха в изцяло български мач с 6:1, 6:3 Александър Василев и Виктор Киров. Срещата продължи 58 минути.

За място на полуфиналите Донски и Нестеров ще играят срещу победителите от мача между Стефан Латинович (Сърбия)/ Марат Шарипов (Русия) срещу Праджуал Дев и Нитин Кумар от Индия.

Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) загубиха с 0:6, 2:6 от вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия) за 52 минути игра.

