Кои са кандидатите за европейски прокурор от България (СНИМКИ)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата

европрокуратурата обиски страни сред българия разследване ддс измама млн евро
Снимка: БТА/Архив
Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов, съобщиха по-рано от Министерството на правосъдието.

Димитър Беличев, Михаела Райдовска и Светлана Шопова, в момента са европейски делегирани прокурори, като Беличев ръководи офиса на Европейската прокуратура в България.

Десислава Пиронева беше заместник-главен прокурор по време на мандата на Иван Гешев като обвинител номер 1. Тогава Пиронева оглавяваше Върховната административна прокуратура.

Ивайло Илиев и Пламен Петков в момента са прокурори в Софийската районна прокуратура.

Бойко Атанасов е следовател. Преди години той бе първият, който заговори за "шпиц-команда" в Столичната следствена служба, когато неин ръководител беше Петьо Петров-Еврото. Редовен кандидат е във всякакви конкурсни процедури и досега никога не е бил избиран.

снимки: БТА/Архив

#кандидати за европейски прокурор #Европрокуратурата #европейски прокурор

