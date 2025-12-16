Седем са кандидатите за европейски прокурор от България

Седем кандидати подадоха документи за участие в процедурата по избор на нов европейски прокурор от България. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Срокът за кандидатстване беше от 24 ноември до 12 декември.

Процедурата по избор протича на два етапа – проверка за допустимост и публично изслушване. На 18 декември ще се проведе заседанието на специалната комисия по подбора, назначена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев, която ще се произнесе по допустимостта на кандидатите.

Допуснатите кандидати ще бъдат поканени на публично изслушване от седемчленна комисия, оглавена от заместник-министъра на правосъдието Стоян Лазаров. На финала комисията предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което те се изпращат на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

Номинираните кандидати трябва да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение. Те трябва да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност (минимум 12 години стаж) и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела. Европейско изискване за допустимост е и кандидатите да могат да завършат 6-годишния мандат преди да са навършили 70 години, както и да владеят английски език.