Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм

Министър-председателят Росен Желязков покани в Министерски съвет децата, които се включиха като доброволци в потушаването на пожара в Сунгурларе.

"Това са момчетата, които в Сунгурларе се притекоха по свой начин и дадоха огромен кураж на огнеборците. Поканих ги тук, за да изразим своята благодарност. Не само на тях, защото те са представител и на всички онези, които показват човешкия добродетел и показват скромен, своебразен и тих героизъм. Не заради спекулации за политически ПР - просто ги поканих сред нас, за да получат нашите аплодисменти. Техният пример става достояние и нека това е заразителният пример за тези млади момчета. Искам да благодаря и на техните родители и близки, че са вложили старание и умение. Аз съм сигурен, че техните мечти рисуват едно оптимистично бъдеще за България. Ние имаме нужда от този пример. Още един път изразявам нашата благодарност и се надявам и ние по някакъв начин да греем с отразената тяхна светлина", каза Желязков.

Премиерът заяви, че за Министерски съвет предстоят много задачи.

"Имаме много задачи, които трябва да решим следващите дни и седмици. Не искам да влизам в политическа полемика и реакция на акциите на политически сили и институции тези дни. Това правителство, подкрепено от стабилно мнозинство, си е поставило амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат", коментира Желязков.

Според Желяков, кабинетът следва ясна програма на управление и не би следвало да реагира на атаките към него.