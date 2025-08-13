Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм

Премиерът заяви, че кабинетът следва ясна програма на управление и не би следвало да реагира на политическите атаки
Министър-председателят Росен Желязков покани в Министерски съвет децата, които се включиха като доброволци в потушаването на пожара в Сунгурларе.
"Това са момчетата, които в Сунгурларе се притекоха по свой начин и дадоха огромен кураж на огнеборците. Поканих ги тук, за да изразим своята благодарност. Не само на тях, защото те са представител и на всички онези, които показват човешкия добродетел и показват скромен, своебразен и тих героизъм. Не заради спекулации за политически ПР - просто ги поканих сред нас, за да получат нашите аплодисменти. Техният пример става достояние и нека това е заразителният пример за тези млади момчета. Искам да благодаря и на техните родители и близки, че са вложили старание и умение. Аз съм сигурен, че техните мечти рисуват едно оптимистично бъдеще за България. Ние имаме нужда от този пример. Още един път изразявам нашата благодарност и се надявам и ние по някакъв начин да греем с отразената тяхна светлина", каза Желязков.
Премиерът заяви, че за Министерски съвет предстоят много задачи.
"Имаме много задачи, които трябва да решим следващите дни и седмици. Не искам да влизам в политическа полемика и реакция на акциите на политически сили и институции тези дни. Това правителство, подкрепено от стабилно мнозинство, си е поставило амбициозни цели за повишаване на жизнения стандарт на българите много отвъд хоризонта на това управление и неговия мандат", коментира Желязков.
Според Желяков, кабинетът следва ясна програма на управление и не би следвало да реагира на атаките към него.
"Всички атаки към кабинета, които подгряват есенната политическа ситуация, не би следвало да срещат реакция, защото нашият поглед е отвъд дребнотемието и злободневието. Ние следваме нашата ясна програма за управление, защото осъществяваме политики, а не се занимаваме със сплетни. Наблюдаваме една нестабилност по отношение на политическия консенсус, свързан с баланса между институциите, така както е предписан в смисъла и духа на българската конституция. Това не позволява в настоящия момент да се формират органите, свързани с националната сигурност, както и дипломатическата ни служба. Това е доста опасен прецедент, защото балансът, който е предписан от Конституцията и законите, не е просто дебалансиран, а е парализиран. Затова парламентът има основната грижа да се опита да възстанови това равновесие със съответните законови промени. Правителството няма да бъде инициатор на това, защото е участник в този баланс, но считаме, че обществото има нужда от възстановяване на нормалното функциониране и между институциите и и междуинституционалното сътрудничество, така както то е предписано в българската конституция. За Министерски съвет политическият сезон е без ваканция и сме готови за поемане на всякаква отговорност, включително за политическите битки които предстоят през есента", заяви премиерът.