Цончо Ганев: „Възраждане" никога няма да управлява с Пеевски и Борисов

Цончо Ганев от „Възраждане“ коментира евентуалното политическо участие на президента Румен Радев и възможни коалиции в следващ парламент. Той подчерта, че партията му никога няма да управлява с Борисов и Пеевски и че потенциални съюзи зависят от политиките, които Радев ще следва, ако изобщо се включи на политическата сцена.

В „Денят започва“ Цончо Ганев от „Възраждане“ коментира въпроси, свързани с евентуално политическо участие на президента Румен Радев и потенциални политически съюзи.На въпрос дали Радев ще бъде съюзник или опозиция, Ганев заяви:

„Това е негово решение, няма как да коментирам какво поведение ще има. Важно е какво искат хората, които биха го подкрепили. Ако изпълнява това, за което е поел ангажимент пред избирателите, значи е добър политик“, обясни Цончо Ганев от "Възраждане".

Ганев уточни, че президентът не е дал еднозначен отговор на въпросите относно политическото си участие:

„Вчера – той не отговори конкретно на нашите въпроси и не мога да отговоря конкретно дали той като политическо лице... Той самият не даде еднозначен отговор“, посочи той.

Ганев обясни виждането на „Възраждане“ за бъдещи коалиции с потенциални политически съюзници.

„Ние ясно и точно казахме, че ще уважим мнението на потенциалните избиратели на проекта на президента Радев, ако отиде на избори с политическа сила. 99% от тези, които биха подкрепили неговата партия, виждат потенциален съюзник в лицето на Възраждане. Точно заради тях казваме, че бихме били заедно.“

Той подчерта, че първо трябва да се изясни дали Радев ще се появи на политическата сцена:

„Нека първо да е ясно дали ще отиде на политическата сцена. Ако отиде, първо трябва да отговори какви политики ще изпълнява. Оттам нататък в неговите избиратели виждаме потенциални съюзници като хора, които работим заради политиките, заради които те са го избрали.“

Цончо Ганев подчерта категорично позицията на „Възраждане“ към някои политически сили.

„Ние никога няма да управляваме с Пеевски и Борисов. Но не е въпросът какво казваме. Пет парламента имаме директно предложение да управляваме с тях и пет парламента ние отказваме. Въпросът е какво изпълняваме. При следващ парламент, в който има мнозинство, което е против Пеевски и Борисов и няма нищо общо с това, което те имат като приоритети, слагаме на масата нашите приоритети и почва разговорът.“

Той обясни, че от „Възраждане“ са против удължителния закон на бюджета, за да не се стигне до свръх дефицит.

„Ние не го подкрепяме, защото Бюджет 2025 беше направен с фалшиви данни и това го казвам не аз а председателят на фискалния съвет“, каза той.

Според него трябва да има изцяло нов бюджет.

Той коментира и предстощия и вот. По думите му новите машини трябва да се купят възможно най-бързо, защото сегашните нямат гаранционен срок и не дават пълна прозрачност.



