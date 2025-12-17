Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил

Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил. Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, в студиото на „Денят започва“, коментирайки последиците от протестите и бъдещите политически стъпки на партията му. Според него пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен.

Мирчев подчерта, че въпреки успешните протести, трудните задачи за партията тепърва предстоят.

„Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки – например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му. Утре има комисия в Народното събрание, която трябва да приеме нашето предложение да се махне охраната от всички депутати“, заяви Ивайло Мирчев.

Мирчев поясни, че целта е да няма депутати с привилегии и специална охрана, особено когато става дума за Пеевски или Бойко Борисов.

„В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България.“

По думите му в парламента има много сериозни политически зависимости:

„Огромният проблем е, че в това Народно събрание има доста тежки зависимости по отношение на Пеевски. Немалка част от политическите сили са зависими, и много трудно ще можем да постигнем това в настоящия парламент, но имаме ангажимент към стотици хиляди българи, които излизаха на площадите", обясни той.

Ивайло Мирчев подчерта нуждата от честни избори и се обяяви за 100% машинно гласуване.