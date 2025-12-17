БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ивайло Мирчев: Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази
ивайло мирчев
Слушай новината

Трудното предстои за България, ангажиментът към протестиращите не е приключил. Това заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от ПП - ДБ, в студиото на „Денят започва“, коментирайки последиците от протестите и бъдещите политически стъпки на партията му. Според него пред страната стоят ключови решения за изборите, бюджета и съдебната реформа, а ангажиментът към гражданите остава най-важен.

Мирчев подчерта, че въпреки успешните протести, трудните задачи за партията тепърва предстоят.

„Трудното предстои. Ангажиментът към тези хора, които бяха на площадите, е огромен и ние трябва да си свършим работата. Това няма да бъде лесно. Предстоят ни важни стъпки – например днес има представителски съвет, на който трябва да обсъдим изваждането на Делян Пеевски от кабинета му. Утре има комисия в Народното събрание, която трябва да приеме нашето предложение да се махне охраната от всички депутати“, заяви Ивайло Мирчев.

Мирчев поясни, че целта е да няма депутати с привилегии и специална охрана, особено когато става дума за Пеевски или Бойко Борисов.

„В момента Пеевски е охраняван от 15 барети на няколко смени, от НСО, от полиция и от жандармерия. На това трябва да бъде сложен край. Той е по-охранявам дори от президента и премиера. Бойко Борисов също няма право на охрана в България.“

По думите му в парламента има много сериозни политически зависимости:

„Огромният проблем е, че в това Народно събрание има доста тежки зависимости по отношение на Пеевски. Немалка част от политическите сили са зависими, и много трудно ще можем да постигнем това в настоящия парламент, но имаме ангажимент към стотици хиляди българи, които излизаха на площадите", обясни той.

Ивайло Мирчев подчерта нуждата от честни избори и се обяяви за 100% машинно гласуване.

„Имаме предложение за 100% машинно гласуване. Не е нужно да има нови машини. Машини си има, не е нужно още да има нови“, каза депутатът от ПП-ДБ.

„Ние искаме честни избори и сме готови да наводним страната със застъпници, наблюдатели, граждански организации, да напълним секциите за да гарантираме максимално честни избори“, заяви още Мирчев.

#консултациите при президента #ПП-ДБ #Ивайло Мирчев

Последвайте ни

ТОП 24

Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
1
Камери в тоалетните на столично училище? Задържан е директорът
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени в Изборния кодекс и как виждат реализацията на една нова финансова рамка?
3
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли са промени...
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
4
Без следа: Година от изчезването на 13-годишния Ники от село Конаре
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда Изборният кодекс от промяна
5
Президентът Радев към "Възраждане": Има ли нужда...
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този парламент е изчерпан
6
"Възраждане" след срещата при президента Радев: Този...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
5
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
6
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...

Още от: Политика

Цончо Ганев: „Възраждане" никога няма да управлява с Пеевски и Борисов
Цончо Ганев: „Възраждане" никога няма да управлява с Пеевски и Борисов
Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
Чете се за: 00:50 мин.
След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента
Чете се за: 00:45 мин.
Иван Костов: Само градивният протест може да предизвика успешна промяна Иван Костов: Само градивният протест може да предизвика успешна промяна
Чете се за: 03:10 мин.
ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов ЕС санкционира Международното русофилско движение на Николай Малинов
Чете се за: 01:32 мин.
Калоян Паргов: БСП държи на редовния бюджет Калоян Паргов: БСП държи на редовния бюджет
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала Бюджет без увеличения на заплатите: Удължителният закон влиза в пленарна зала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента След оставката на кабинета: Нов кръг консултации при президента
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза Преговорите за Украйна навлизат в ключова фаза
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Ескалация между САЩ и Венецуела: Тръмп нареди блокада на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Лидерите на ЕС се събират в Брюксел за последната среща на върха за...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Съдът решава за мерките на двамата общински съветници, задържани с...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
В името на кадъра: Как една червена панделка спря движението във Виена
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ