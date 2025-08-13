БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Карлос Алкарас се справи със сърбин и жегата в Синсинати

Испанецът записа победа №50 през сезона.

Карлос Алкарас се справи със сърбин и жегата в Синсинати
Снимка: БТА
Слушай новината

Карлос Алкарас намери място в четвъртия кръг на турнира Мастърс 1000 в Синсинати. Поставеният под №2 отказа Хамад Меджедович с 6:4, 6:4, като трябваше да се пребори и с жегата в щата Охайо преди да бъде прекъсната вечерната сесия заради дъжд. Така испанецът постигна победа №50 за сезона.

Той записа 13-и пореден успех на турнир от сериите ATP Мастърс 1000, реализирайки три от седемте си възможности за пробив в мача. След лечение заради болки във врата след първия сет, сърбинът увеличи темпото във втората част, но допусна 38 непредизвикани грешки срещу 18 на испанския представител и загуби двубоя.

"Знам, че е силов играч. Ударите му са невероятно трудни за връщане. Има и силен сервис. Но съм наясно, че не обича да тича твърде много от едната страна на другата, така че планът ми беше да го накарам да тича колкото е възможно повече", коментира номер 2 в световната ранглиста.

Шампионът от Монте Карло и Рим Алкарас ще се изправи срещу италианеца Лука Нарди, докато продължава борбата за осма титла от Мастърс 1000.

Нарди елиминира 16-ия поставен Якуб Меншик (Чехия) с 6:2, 2:1 и отказване на съперника.

Номер 9 Андрей Рубльов преодоля сет пасив, за да победи Алексей Попирин (Австралия) с 6:7(5), 7:6(5), 7:5 в битка, продължила три часа и половина.

Руснакът, девети в схемата, ще играе срещу аржентинеца Франсисо Комесана, който постигна успех с 6:7(4), 6:4, 7:5 над американеца Райли Опелка.

Номер 14 Карен Хачанов (Русия) се наложи над Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:3, 6:3, а Иржи Лехечка (Чехия) спечели срещу Адам Уолтън (Австралия) със 7:6(5), 7:6(3).

Във вечерната сесия, третият поставен при мъжете Александър Зверев беше принуден да напусне корта заради дъжд и заплаха от мълнии. Зверев водеше с 6:4, 5:4 в мача си срещу американеца Брандън Накашима и беше на път да сервира за победата, но двубоят ще бъде доигран по-късно днес.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Карлос Алкарас

