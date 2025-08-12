БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна

Настояха искането да бъде отхвърлено

атанас атанасов ефективността антикоропуционната комисия явно зависимост политическата конюнктура
Слушай новината

"Демократи за силна България" излязоха с позиция относно искането за откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна

"Получихме данни, че Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до Министерството на външните работи, е поискала разрешение – под формалния предлог за „процедура на реципрочност“ – за откриване на Генерално консулство във Варна. Планът е то да бъде разположено в бизнес сграда на кръстовището на ул. „Дунав“ и ул. „Козлодуй“, едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България".

По информация на "Демократи за силна България" МВнР е изпратило искането за становище в Държавна агенция „Национална сигурност“, но процесът се бави подозрително, създавайки опасност от т.нар. „мълчаливо съгласие“.

"Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато. Припомняме, че руското консулство във Варна беше затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков изгони 70 руски дипломати и служители – уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност. Тогава консулствата във Варна и Русе останаха без персонал, а дипломатическите отношения между двете държави бяха тежко влошени".

"Днес, в условията на продължаваща кървава агресия срещу Украйна, с България, обявена от Кремъл за „вражеска държава“, и при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, връщането на подобна структура, при това в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, е директна заплаха за сигурността на държавата и съюзниците ни".

От партията настояха "правителството, в лицето на Министерството на външните работи, незабавно и категорично да отхвърли това искане. Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса. Всяко друго решение в този случай би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и пряка заплаха за отбранителния потенциал на България и НАТО в Черноморския регион".

