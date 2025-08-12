Анас Маздрашки отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в София

Анас Маздрашки допусна поражение в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Анас Маздрашки загуби с 0:6, 3:6 от №6 в схемата Муркел Делиен (Боливия), който през миналата година достигна до №168 в световната ранглистата. Двубоят продължи 69 минути. 19-годишният Маздрашки победи в квалификациите Максим Шазал (Франция) и бившия №108 в света Франко Агаменоне (Италия).

Българинът пропусна две точки за пробив при 2:1 във втората част, а след това загуби пет от последните шест гейма в мача.

Така българското участие на сингъл на турнира приключи.

По-късно днес петима българи ще играят в първия кръг на двойки.

В изцяло български мач третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров ще играят срещу Александър Василев и Виктор Киров. Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) пък ще се изправят срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).