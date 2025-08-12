Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Отопени

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Отопени (Румъния) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българката и Мара Гае (Румъния) елиминираха представителките на домакините Анка Саучук и Мария Теодореску с 6:0, 6:3. Срещата продължи 53 минути.



На сингъл Енчева е поставена под №4 в схемата и първата й съперничка ще бъде румънската квалификантка Мария Попа. В края на юни Лидия Енчева спечели първа титла в кариерата си от турнирите на ITF в Галац (Румъния), след което достигна до финала в Куршумлийска Баня (Сърбия) и до полуфиналите в Брашов (Румъния).



Държавната шампионка за жени Валерия Гърневска постигна две убедителни победи в квалификациите и се класира за основната схема. 16-годишната Гърневска ще играе в първия кръг срещу Сара Балан (Румъния).