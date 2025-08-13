БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие...
Чете се за: 03:40 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Коко Гоф продължава напред в Синсинати без игра.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Американката нямаше нужда да играе срещу Даяна Ястремска.

Коко Гоф продължава напред в Синсинати без игра.
Снимка: БТА
Слушай новината

Коко Гоф се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати. Американката намери място без игра след отказ на своята съперничка Даяна Ястремска, която е със заболяване. Именно украинката отстрани Виктория във втория кръг.

Следващата съперничка на Коко Гоф ще бъде Лучич Бронзети (Италия), която елиминира номер 23 Елена Остапенко (Латвия) с 1:6, 6:3, 6:4.

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) също продължава напред след успех над Ашлин Крюгер (САЩ) със 7:6(2), 6:1. За място на четвъртиналите италианката ще играе срещу Барбора Крейчикова (Чехия), която се справи с Ива Йович (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:2.

Победи постигнаха още Ела Зайдел (Германия) над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 2:6, 7:6(6) и Варвара Грачьова (Русия) над номер 11 Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:4.

Двубоят на номер 4 в схемата Джесика Пегула (САЩ) срещу Магда Линете (Полша) беше прекратен след края на втория сет при 1:1 заради дъжд и заплаха от мълнии.

#тенис турнир в Синсинати 2025 #Коко Гоф #Даяна Ястремска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на държавата е откриване на Генерално консулство на Руската федерация във Варна
2
"Демократи за силна България": Заплаха за сигурността на...
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
3
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от Пловдивско са отпаднали от училище
4
Заради бедност, миграция или ранни бракове: Над 430 деца от...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
5
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
6
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Тенис

Карлос Алкарас се справи със сърбин и жегата в Синсинати
Карлос Алкарас се справи със сърбин и жегата в Синсинати
Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир
Чете се за: 00:30 мин.
Александър Донски и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира в София Александър Донски и Пьотр Нестеров се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира в София
Чете се за: 00:55 мин.
Анас Маздрашки отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в София Анас Маздрашки отпадна в първия кръг на турнира от сериите Чалънджър в София
Чете се за: 01:27 мин.
Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Отопени Лидия Енчева се класира за четвъртфиналите на двойки в Отопени
Чете се за: 01:05 мин.
Виктор Марков загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София Виктор Марков загуби в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чалънджър в София
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника ще помага на огнеборците
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм Росен Желязков към доброволците от Сунгурларе: Вие показвате скромен и тих героизъм
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-малко 3 са жертвите на екстремно високите температури в Европа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Влак с опасни материали дерайлира в щата Тексас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Среща на европейски лидери преди разговора Тръмп - Путин
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Кръгла маса за шарката по животните: Търси се решение за спасяване...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ