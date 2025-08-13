Коко Гоф продължава напред в Синсинати без игра.

Коко Гоф се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите WTA 1000 в Синсинати. Американката намери място без игра след отказ на своята съперничка Даяна Ястремска, която е със заболяване. Именно украинката отстрани Виктория във втория кръг.

Следващата съперничка на Коко Гоф ще бъде Лучич Бронзети (Италия), която елиминира номер 23 Елена Остапенко (Латвия) с 1:6, 6:3, 6:4.

Седмата поставена Джазмин Паолини (Италия) също продължава напред след успех над Ашлин Крюгер (САЩ) със 7:6(2), 6:1. За място на четвъртиналите италианката ще играе срещу Барбора Крейчикова (Чехия), която се справи с Ива Йович (САЩ) с 6:4, 3:6, 6:2.

Победи постигнаха още Ела Зайдел (Германия) над МакКартни Кеслър (САЩ) с 6:4, 2:6, 7:6(6) и Варвара Грачьова (Русия) над номер 11 Каролина Мухова (Чехия) с 6:2, 6:4.

Двубоят на номер 4 в схемата Джесика Пегула (САЩ) срещу Магда Линете (Полша) беше прекратен след края на втория сет при 1:1 заради дъжд и заплаха от мълнии.