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Катастрофа на входа на Лом блокира движението на тир-ове по пътя Лом-Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 00:55 мин.
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полиция полицейска кола
Снимка: БТА
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Движението на тежкотоварни камиони по пътя Лом – Монтана е временно блокирано заради катастрофа на входа на Лом, съобщи дежурният в Областната дирекция на МВР в Монтана.

Леките автомобили могат да преминават в едното платно, посочиха от полицията.

Катастрофата е станала на десен завой при влизане в Лом от Монтана.

Сблъскали са се два леки автомобила. При удара са нанесени материални щети на автомобилите, пострадали са двамата водачи, които са откарани в болницата в Лом и са настанени за лечение с наранявания, за живота им няма опасност.

В момента се изясняват обстоятелствата около произшествието, на място е оперативна група на полицията. Очаква се скоро тежкотоварният трафик да бъде пуснат, казаха от полицейската дирекция в Монтана.

#вход на Лом #два автомобила #ТИР-ове #спиране на движението #катастрофа

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