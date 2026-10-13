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Катастрофа с два камиона затвори пътя Русе - Велико Търново

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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катастрофа два камиона затвори пътя русе велико търново
Снимка: БТА
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Главният път Русе – Велико Търново е затворен за движение заради катастрофа с участието на два камиона. Инцидентът е станал около 19.30 часа в района на село Първомайци. При сблъсъка е пострадал един от шофьорите. Движението се пренасочва по обходен маршрут през селото.

По-рано същата вечер във Велико Търново лек автомобил е блъснал 37-годишна жена на пешеходна пътека. Пострадалата е откарана в болница с травма на крака. Жената е тествана за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

#два камиона #Русе-Велико Търново #затворен път #катастрофа

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