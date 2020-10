Кензо почина от COVID-19

Кензо Такада почина на 81-годишна възраст, след като се разболя от COVID-19. Японският моден дизайнер е издъхнал в Американската болница в парижкото предградие Ньои-сюр-Сен.

Кензо беше първият японец, който се наложи в света на модата в Париж в началото на 60-те години на миналия век. Той се прочу във френската столица, където протече цялата му кариера. Модната линия, която носи неговото име, стана популярна с ярките си цветове и оригинални щампи. Първата линия с дрехи за мъже се появява през 1983 г., а първият му парфюм - през 1988 г.

През 1993 г. марката Кензо беше закупен от модния гигант LVMH и шест години по-късно дизайнерът се оттегли от компанията.

Кончината на дизайнера натъжи почитателите му. Кметът на Париж Ан Идалго изрази в Туитър огромната си тъга и написа:

Immense tristesse d’appendre la disparition de Kenzo. Quel créateur ! Il avait donné à la couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. Paris pleure aujourd’hui un de ses fils. Pensées à sa famille, ses proches et toutes celles et ceux qui l’ont aimé. https://t.co/Im2WtVoTZE