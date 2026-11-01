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Кирил Вълчев: Всеки българин е голям, когато гласува

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Кирил Вълчев: Всеки българин е голям, когато гласува
Снимка: БТА
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Днес всеки българин е голям, когато гласува за институциите на нашата държава. Затова призовавам българите да гласуват, това заяви Кирил Вълев след като упражни правото си на вот.

"Силно разчитам, че тази неделя българите ще гласуват. Поне индикациите са такива в сравнение с миналата неделя, има по-висока избирателна активност".

снимка: БТА

Ние ще търсим съгласие помежду си, заяви той.

"Съгласие с институциите, ще го правим в разговор, а не във вечни раздори. Защото наш учител трябва да бъде съгласието, а не несъгласието. Мирът, а не раздорът".

Очевидно е, че сме сбъркали някъде след като не сме успели да мотивираме повече българи да излязат да гласуват, каза той.

#България избира президент #кирил вълчев

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