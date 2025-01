Клипърс спечели дербито на Лос Анджелис срещу Лейкърс в НБА

Клипърс (24-17) спечели дербито на Лос Анджелис срещу Лейкърс (22-18) в Националната баскетболна асоциация. Възпитаниците на Тайрон Лу се наложиха над градския съперник със 116:102 у дома.

"Ножиците" са в серия от четири победи и вече са с актив от 15 успеха в 21 мача в новата 2-милиардна арена "Интуит Доум". "Езерняците" от своя страна продължават да търсят постоянство, губейки четвърти от шест двубоя.

Звездите на Клипърс изглеждаха изключително мотивирани от дербито и това се отрази в статистика. Норман Пауъл завърши с 22 точки, Джеймс Харден и Ивица Зубац добавиха по 21, като гардът добави 12 асистенции, а центърът - 19 борби и 3 чадъра, а Кауай Ленърд се отчете с 19 точки в петия си двубой за сезона.

KAWHI LEONARD WITH THE NASTY PERIMETER MOVE!



He drills the middy from the short corner pic.twitter.com/m9aPYlIEsR — NBA (@NBA) January 20, 2025

ЛеБрон Джеймс бе най-резултатен на паркета. 40-годишният баскетболист се отличи с "дабъл-дабъл" - 25 точки и 11 завършващи подавания. Антъни Дейвис също реализира "дабъл-дабъл" - 16 точки и 10 овладени под двата ринга топки.

Милуоки Бъкс (24-17) също е в серия от четири победи, след като се наложи за втори път този сезон над Филаделфия Севънтисиксърс (15-26), този път у дома със 123:109.

Както в първата среща между двата отбора, отговорността да поведе възпитаниците на Ник Нърс се падна единствено върху плещите на Тайрийз Макси, а Пол Джордж и Джоел Ембийд отсъстваха. Това бе шеста поредна загуба за тима от Филаделфия.

Giannis DOMINATED the paint in the Bucks victory!



34 PTS

15 REB

6 AST



He's had 30+ PTS and 10+ REB in 4 of his last 6 games. pic.twitter.com/ctWoUDjU8g — NBA (@NBA) January 20, 2025

Обичайните заподозрени за "елените" се комбинираха за 59 точки. Янис Антетокумпо избухна с 34 и 15 борби, а Деймиън Лилард се отличи с 25.

За Севънтисиксърс Макси направи всичко по силите си с 37 точки, 6 овладени под двата ринга топки и 7 асистенции.

Никола Йокич записа 18-ия си "трипъл-дабъл" за сезона при победата на Денвър Нъгетс (26-16) със 113:100 над домакина Орландо Меджик (23-21). Сърбинът продължава да показва, че е в недостижима форма, оформяйки постижението си отново в третия период.

Nikola Jokić puts up his 18th triple-double of the season! The next-closest player has 8



20 PTS

14 REB

10 AST

3 STL

3 BLK



Nuggets get their 6th win in 7 games! pic.twitter.com/Gdgc2g3E05 — NBA (@NBA) January 20, 2025

Центърът завърши с 20 точки, 14 борби и 10 асистенции. Кристиан Браун също отбеляза 20 и добави 11 овладени под двата ринга топки.

За Меджик Уендел Картър-младши бе най-резултатен с 16 точки и 13 борби, а звездата на тима Паоло Банкеро бе с успеваемост 25% от игра и 67% от наказателната линия и завърши с едва 10 точки.

Най-предсказуемият двубой в неделя вечер не предложи никакви изненади. Първенецът в Западната конференция Оклахома Сити Тъндър (35-7) не даде никакви шансове на гостуващия Бруклин Нетс (14-29).

Това бе 12-а поредна победа у дома за "гръмотевицата" и 20-а от 23 двубоя, докато тимът от Ню Йорк губи за 19-и път от 24 срещи.

Shai was effective in ALL phases in a big win for the Thunder!



️ 27 PTS

️ 10 AST

️ 4 STL pic.twitter.com/BoQGODNM1H — NBA (@NBA) January 20, 2025

Водачът в листата за Най-полезен играч Шей-Гилджъс Александър записа нов "дабъл-дабъл" - 27 точки и 10 асистенции, а Айзея Джо добави още 20 точки.

За гостите Камерън Джонсън и Тайрийз Мартин реализираха по 15 точки.

Сакраменто Кингс (22-20) продължава с добрата форма под ръководството на Дъг Кристи и не изпитаха никакви затруднения у дома срещу последния в Източната конференция Вашингтон Уизърдс (6-35) - 123:100.

Sabonis HUSTLED for the Kings as they move to 9-2 in their last 11!



29 PTS

18 REB

4 AST pic.twitter.com/qXpu149qyB — NBA (@NBA) January 20, 2025

Домантас Сабонис реализира "дабъл-дабъл" преди почивката и завърши с 29 точки и 18 борби. Това бе 37-о такова постижение за литовеца този сезон. ДеМар ДеРозан завърши с 24 точки, Малик Монк добави още 23.

За "магьосниците" друг литовски център бе на върха - Йонас Валанчюнас, който също се отличи с "дабъл-дабъл" - 23 точки и 12 овладени под двата ринга топки.

Портланд Трейл Блейзърс (14-28) победи гостуващия Чикаго Булс (18-25) със 113:102 в още един двубой между конференциите.

Представителят на Запад прекъсна серията си от пет поредни поражения, докато този на Изток вече е загубил последните си пет срещи.

Scoot put together another STRONG performance for Portland!



25 PTS

7 REB

8 AST

2 STL



He becomes the youngest player in Trail Blazers history to total 100+ PTS & 30+ AST over a 4-game span! pic.twitter.com/TM8fPDrJCf — NBA (@NBA) January 20, 2025

Скуут Хендерсън се отличи с 25 точки, 8 асистенции и 7 борби за успеха, Шейдън Шарп добави 23 точки, а Дени Авдия добави "дабъл-дабъл" - 20 точки и 12 овладени под двата ринга топки.

Най-резултатен на паркета бе Зак ЛаВин с 27 точки.

