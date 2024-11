Кливланд Кавалиърс навакса дефицит от 13 точки, за да запази 100%-ия си актив в НБА

Кливланд Кавалиърс продължава да бъде безпогрешен от началото на сезона в Националната баскетболна асоциация. Селекцията на Кени Аткинсън изоставаше с 13 точки рано в последната четвърт, но достигна до 11-ия си успех със 105:100 при домакинството си на Бруклин Нетс.

Така отборът от Кливланд изравни постижението на Голдън Стейт Уориърс от сезон 2015/16, когато тимът от Сан Франциско също спечели първите си 11 двубоя, по пътя си към рекордното постижение от 73-9 в редовния сезон.

Еван Мобли бе най-резултатен за успеха с 23 точки и 16 борби - "дабъл-дабъл", а гардовете Донован Мичъл и Дариус Гарланд добавиха съответно 22 и 20.

Mobley. Mitchell. Garland.@cavs trio combines for 65 points



CLE improves to 11-0 to start the season! pic.twitter.com/uNC0J355cn — NBA (@NBA) November 10, 2024

Ситуацията бе почти идентична за Бруклин, като Камерън Джонсън се отчете с 23 точки, а гардовете Денис Шрьодер и Кам Томас добавиха по 22.

Чикаго Булс пък прекъсна серията си от четири поредни загуби, също благодарение на обрат, при визитата си на Атланта Хоукс - 125:113. След като изостанаха рано през второто полувреме със 17 точки, "биковете" превключиха на друга предавка, за да разочароват домакинската публика.

Цели осем играчи на Чикаго вкараха повече от 10 точки, като Айо Досунму изпъкна най-много с 19. Зак ЛаВин се завърна в стартовата ротация, след кратко отсъстване поради контузия, и се отчете с 18, колкото имаха и Коби Уайт и Никола Вучевич, който добави и 12 борби за "дабъл-дабъл".

Джейлън Джонсън и Клинт Капела бяха най-резултатни на паркета от другата страна с по 20 точки, а номер 1 изборът в Драфта Закари Ризаше добави 17.

Юта Джаз достигна до втората си победа от началото на сезона, след като се наложи със 111:110 над Сан Антонио Спърс като гост. Последните на Запад успяха да неутрализират изявите на Виктор Уембаняма, който отново бе над всички с неговите 24 точки, 16 борби и 7 чадъра.

SATURDAY'S FINAL SCORES



Lauri Markkanen scores 20 PTS to lead the @utahjazz to the win in San Antonio!



Collin Sexton: 23 PTS, 4 REB

John Collins: 15 PTS, 10 REB, 3 STL

Victor Wembanyama: 24 PTS, 16 REB, 7 BLK, 6 3PM (career high)

Stephon Castle: 23 PTS (career high) pic.twitter.com/VEruLTa1ws — NBA (@NBA) November 10, 2024

Лаури Марканен се отчете с 20 точки за победата, Джордан Кларксън добави още 16, а Джон Колинс постигна "дабъл-дабъл" - 15 точки и 10 овладени под ринга топки.

Стефон Касъл и Девин Васел добавиха по 23 и 21 точки за домакините.

ЛА Клипърс постигна четвъртата си поредна победа, след като се наложи със 105:103 при домакинството си на Торонто Раптърс.

The @LAClippers duo combines for 48 points in the win over Toronto!



James Harden: 24p, 12r, 7a

Norman Powell: 24p, 50% shooting pic.twitter.com/IwiMiagAvK — NBA (@NBA) November 10, 2024

Джеймс Харден записа най-добри показатели за точки, борби и асистенции - 24, 12, 7, Норман Пауъл добави още 24 точки, а Ивица Зубац се отчете с 14 точки и 12 овладени под ринга топки.

За канадския тим Иманюел Куикли и Очай Агбажи вкараха по 21 точки, а Грейди Дик добави 15.

