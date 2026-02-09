БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН"

Кмет на Згориград: Районът, където е открит кемперът, има активни кошари

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 01:35 мин.
случаят петрохан откриха издирваните ивайло калушев другите двама враца
Районът, където вчера бяха открити издирваните трима във връзка със случая "Петрохан", е място с активни кошари и често посещаван от местни хора. Вероятно при обход след снеговалеж е подаден сигналът, който насочва към мястото на откриването им.Това коментира кметът на Згориград Асен Петров.

Асен Петров, кмет на Згориград: "В района на Скаклия, което се намира в землищата на Згориград, Враца и Челопек. Там наистина в миналото имаше доста згориградски кошари, доста овце гледаха хората. По целия Врачански Балкан до стария рудник имаше поне десетина кошари. Има още действащи и хората, предполагам, в това време ходят да ги наглеждат – след снеговалеж, а и вчера беше хубав ден, и предполагам всеки е отишъл да види дали има някакви последствия. Повечето са от ламарини, направени, сковани от дъски. Знам двама-трима, че още ходят горе и си ги гледат там, имат коне някои и си е практика да си следят нещата дали имат нещо, дали набези, дали последствия от самите атмосферни условия. Може би такъв човек е попаднал на това нещо и е сигнализирал."

#кмет, #случаят "Петрохан" #Згориград

