След бурята "Марта": Стотици хора се връщат по домовете си в испанската област Андалусия

Стотици хора се връщат по домовете си след отминаването на бурята "Марта" в Испания. Училищата в област Андалусия отново отварят врати, с изключение на 67 образователни центъра в провинция Кадис. Възстановява се и движението на високоскоростните влакове между Севиля и Кордоба.

Андалусия започва да се връща към нормалността след няколко дни валежи, наводнения и евакуации. Много от 11 000 евакуирани се завръщат по домовете си, тъй като се очаква успокояване на времето в следващите дни.

Първите 200 жители на Грасалема– общината, която се превърна в най-опасното място през последните дни, се върнаха в жилищата си. В нощта на сряда срещу четвъртък властите евакуираха цялото население на града – близо 2000 души, заради големия риск от наводнение. Общо в провинция Кадис, в домовете си са се завърнали около 800 души, сочат данните на местните власти.

Бурята "Марта" отмина, но остави след себе си напрежение, най-вече заради състоянието на реките. Нивото на река Гуадалкивир остава в червената зона, въпреки че водата се отдръпва. А след края на валежите дойде ред и на предварителната оценка на щетите. Министърът на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс нарече разрушенията "брутални". Той подчерта, че много домове в провинция Кадис са опустошени.

