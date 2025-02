Коди Милър Макинтайър и Цървена звезда не се дадоха на АСВЕЛ (ВИДЕО)

Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда продължават с мисията си да намерят място в плейофите на Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници отказаха АСВЕЛ Вильорбан със 73:66 в мач от 25-ия кръг. В „Белградска Арена“ момчетата на Янис Сфейропулос съумяха да наклонят везните до известна степен още през първото полувреме, а в хода на второто спряха всеки един опит за щурм на играчите на Пиерик Пупе, за да запишат втори пореден успех и същевременно да нанесат второ последователно поражение на своя съперник в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Милър-Макинтайър започна в стартовата петица и се представи на добро ниво. Българският национал допринесе с играта си в нападение. Гардът завърши с 10 точки, 4 борби, 5 асистенции за 28 игрови минути. При стрелбата си той бе 4/8 от средна дистанция, 0/2 и 2.2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сърбите заемат шестото място с 15 победи и 10 поражения. От своя страна французите се намират на 14-та позиция с 11 успеха и 14 поражения.

7 wins in the last 10 games for @kkcrvenazvezda!#EveryGameMatters pic.twitter.com/NYjpqxXeEg