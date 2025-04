Фенербахче отново остави Париж с празни ръце в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Фенербахче вече е крачка по-близо до Финалната четворка в Евролигата. Момчетата на Шарунас Ясикевичус не дадоха шанс на Париж след 89:72 във втория мач от четвъртфиналите. В "Юлкер Спортс Арена" отборът от Истанбул реши всичко още през първото полувреме и до края всички опити на играчите на Тиаго Сплитер да направят този двубой интересен се оказаха несполучливи.

Така "фенерите" притиснаха парижани до стената и поведоха с 2:0 успеха в плейофите на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Серията се мести на френска територия, като третият мач ще се състои на 29 април (вторник).

