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Кои любими анимации се завръщат догодина?

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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любими анимации завръщат догодина
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Любимите ви анимационни герои се завръщат! Пригответе се за много смях, приключения и вълнуващи истории!

Кои обичани филми да очакваме през 2027 година?

  • "Ледена епоха: Точка на кипене"

Какви ли приключения ще преживеят този път мамутът Мани, ленивецът Сид и саблезъбият тигър Диего? Ще се изправят ли пред нови опасности и комични ситуации? Ще трябва да почакаме, за да разберем!

  • пайдър-Мен: Отвъд Спайди-Вселената"

В следващата част на анимационната поредица продължава вълнуващата история на Майлс Моралес. Феновете ще се потопят отново в необикновения свят на Спайдър-Мен.

  • "Шрек 5"

Шрек, Фиона и Магарето отново ще разсмеят феновете! Не знаем много подробности за новия филм, но едно е сигурно – няма да останем разочаровани.

  • "Костенурките Нинджа: Хаосът на мутантите 2"

Леонардо, Рафаело, Донатело и Микеланджело са четиримата братя костенурки, които защитават града и обичат пица. Ако харесваш супергерои, забавни моменти и екшън, следи новините за филма!

  • "Замръзналото кралство 3"

Елза и Анна отново ще ни отведат в магическия свят на Арендел! След успеха на първите два филма, третата част е сред най-очакваните анимационни заглавия. Какви нови тайни ще открият сестрите? Ще има ли нови песни, които всички да запеем?

Кои от тези нямате търпение да гледате?

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