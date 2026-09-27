Тейлър Суифт с четири нови песни към последния си албум

Тейлър Суифт зарадва феновете си с четири нови песни. Американската певица пусна специална делукс версия на последния си албум "The Life of a Showgirl". Специалното издание е със заглавие "The Life of a Showgirl: The Encore". То излезе в петък.

Албумът "The Life of a Showgirl" се появи миналия октомври и постави много рекорди по продажби и онлайн слушания. Новото издание включва песните "Patient Zero", "Cleveland", "Pink Clouding" и "Babylon".

Както често се случва при Тейлър Суифт, феновете вече търсят скрити послания. Така наречените "Easter eggs" са малки тайни, символи или подсказки, които певицата оставя в песните, клиповете и снимките си. Феновете обичат да ги разгадават и да откриват връзки между различни нейни песни и албуми.

снимка: БТА