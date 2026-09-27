БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Суифт с четири нови песни към последния си албум

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
тейлър суифт четири песни последния албум
Слушай новината

Тейлър Суифт зарадва феновете си с четири нови песни. Американската певица пусна специална делукс версия на последния си албум "The Life of a Showgirl". Специалното издание е със заглавие "The Life of a Showgirl: The Encore". То излезе в петък.

Албумът "The Life of a Showgirl" се появи миналия октомври и постави много рекорди по продажби и онлайн слушания. Новото издание включва песните "Patient Zero", "Cleveland", "Pink Clouding" и "Babylon".

Както често се случва при Тейлър Суифт, феновете вече търсят скрити послания. Така наречените "Easter eggs" са малки тайни, символи или подсказки, които певицата оставя в песните, клиповете и снимките си. Феновете обичат да ги разгадават и да откриват връзки между различни нейни песни и албуми.

снимка: БТА

#музиката на Тейлър Суифт #тейлър суифт

Последвайте ни

ТОП 24

ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
1
ТЪЖНО! България се пропука срещу Люксембург в Лигата на нациите
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни пътища
2
Петима загинаха при тежки катастрофи, експерти алармират за опасни...
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
3
След дъждовете: Предимно слънчево време утре, до 23°
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
4
Гледайте Колоездачната обиколка на Хърватия пряко по БНТ 3
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца остават извън регистъра
5
Осиновяването в България: 1500 кандидати чакат, а хиляди деца...
346 души са загинали по пътищата от началото на годината, пострадалите са близо 6300
6
346 души са загинали по пътищата от началото на годината,...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
3
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след пенсиониране
5
Размерът на доходите ни: Получаваме около 60% от заплатата си след...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
6
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли

Още от: По света

11 юни е Международен ден на риса – най-голямата дива котка в Европа
11 юни е Международен ден на риса – най-голямата дива котка в Европа
Пазарен дебют за компанията на Илън Мъск SpaceX Пазарен дебют за компанията на Илън Мъск SpaceX
Чете се за: 00:45 мин.
Изложба в САЩ разказва за най-големите изчезвания в историята на Земята Изложба в САЩ разказва за най-големите изчезвания в историята на Земята
Чете се за: 00:52 мин.
Фенове гадаят кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси Фенове гадаят кога и къде ще се оженят Тейлър Суифт и Травис Келси
Чете се за: 00:40 мин.
Новините 12.06.2026 г. Новините 12.06.2026 г.
Чете се за: 04:32 мин.
Лов за метеорити в Сахара: Номадски племена търгуват с късчета космически скали Лов за метеорити в Сахара: Номадски племена търгуват с късчета космически скали
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
18-километрова опашка от тирове се образува по АМ "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево" 18-километрова опашка от тирове се образува по АМ "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува петима души Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува петима души
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Гръцките власти предупреждават за силни гръмотевични бури и дъждове...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Силна буря в САЩ: Хиляди домакинства са без ток, стотици полети...
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Политически коментари около позицията на България пред СС на ООН за...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ