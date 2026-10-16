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"Дисни" празнува 103 години вълшебство!

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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отпадат авторските права мики мини маус
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Вълшебен, омагьосващ и пленителен – такъв е анимационният свят на "Дисни"!

На днешната дата, преди повече от век, братята Уолт и Рой О. Дисни основават филмовото студио "Дисни". Днес компанията е символ на приказни истории, незабравими герои и филми, обичани от малки и големи по целия свят!

Чудесата започват!

През 1928 г. светът се запознава с веселия и симпатичен Мики Маус! Любимото мишле бързо пленява сърцата на публиката и се превръща в символ на компанията. През 1937 г. студиото прави голяма крачка и представя първия си пълнометражен анимационен филм – „Снежанка и седемте джуджета". С годините магическият свят не спира да расте! Появяват се вечни герои като Симба от „Цар Лъв“, Бел от „Красавицата и Звяра“ и Елза от „Замръзналото кралство“.

"Дисни" днес
Сред най-популярните съвременни анимации са „Енканто“, „Смелата Ваяна“ и „Зоотрополис“.

До днес "Дисни" не спира да създава филми, които събират семействата пред екрана и пренасят зрителите във вълшебни светове!

А кой е вашият любим анимационен филм?

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